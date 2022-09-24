Глава СПЧ заявил, что бронь от частичной мобилизации не должна касаться всех ИТ-специалистов

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех ИТ-специалистов.

— Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности, — говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совета.

Фото: realnoevremya.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации до 26 сентября.

Сейчас ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

В ведомстве уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных IT-компаниях, операторах связи и медиа.

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Максим Кокунин