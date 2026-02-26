В Татарстане внедряют «Умную столовую» с искусственным интеллектом

Решение ICL Services и «Обр.Карта» автоматизирует самообслуживание с использованием технологий видеоаналитики

Фото: Артем Дергунов

Компания ICL Services разработала программно-аппаратный комплекс «Умная столовая» для организации зон самообслуживания в школьных столовых Татарстана, сообщает Минцифры Татарстана.

Как сообщили в компании, система создана совместно с образовательной платформой «Обр.Карта». Решение основано на технологиях видеоаналитики, которые ранее применялись в промышленных сценариях.

Работа комплекса построена следующим образом: ученик ставит поднос с едой на специальный киоск, после чего система автоматически распознает блюда с помощью видеоаналитики. На экране отображается список позиций, затем пользователь прикладывает карту для оплаты. По данным разработчиков, весь процесс занимает от 5 до 15 секунд.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В ICL Services также отметили, что используемые технологии применялись, в частности, при создании системы контроля касс самообслуживания для сети АШАН. В этом решении нейросеть анализирует данные с камер, предупреждает покупателя о возможных ошибках при сканировании и может оповещать сотрудника зоны касс или службу безопасности при выявлении подозрительных действий.

Ранее «Реальное время» писало, что в России подготовят учебник географии с искусственным интеллектом к 2028 году.



Ариана Ранцева