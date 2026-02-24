В Госдуме допустили, что могут признать Telegram экстремистской организацией

Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Мессенджер Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в течение ближайших полутора месяцев не наладит сотрудничество с российскими госорганами. Об этом ТАСС сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор объявил, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что мессенджер игнорирует уже 150 тыс. требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией. Речь идет о контенте, который нарушает действующее законодательство РФ, в том числе о материалах, пропагандирующих экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков, а также о призывах к участию в несогласованных массовых мероприятиях.

24 февраля пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил, что администрация Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями. Он отметил, что в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента.



Рената Валеева