Мизулина заявила о систематической утечке данных россиян — виновны не хакеры, а сотрудники компаний

По ее словам, объем утечек остается значительным — в открытом доступе появляются даже сведения за 2025–2026 годы

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала проблему утечек персональных данных россиян в интернете. Объем утечек остается значительным, в открытом доступе появляются даже сведения за 2025—2026 годы, указала она в своем телеграм-канале.

Ключевой вывод, который сделала Мизулина: основной причиной утечек выступают не хакерские атаки, а целенаправленная передача или продажа данных сотрудниками отдельных структур и компаний. В том числе информация попадает в руки так называемых украинских кол‑центров. В качестве иллюстрации она привела случай, когда скамеры из Полтавы попытались атаковать коллектив «Лиги», и в ходе контакта представители кол‑центров прямо подтвердили, что получают персональные данные россиян от лиц внутри страны.

Тревогу вызывает факт, что злоумышленникам становится доступна информация об остатках на депозитах граждан. Это объясняет, почему жертвы мошенничества теряют крупные суммы: мошенники заранее знают, у кого есть накопления, и могут точечно выбирать жертв, например, целенаправленно работать с пожилыми людьми, располагающими сбережениями.

Мизулина подчеркнула, что без перекрытия каналов утечки и выявления инсайдеров («кротов») в организациях любые меры по борьбе с мошенничеством будут малоэффективны. При этом она отметила, что в России есть компании, ни разу не замеченные в утечках данных. Их службы безопасности работают эффективно, благодаря четкой политике защиты информации и осознанию ценности доверия пользователей. Это доказывает, что надежная защита данных возможна при наличии соответствующих ресурсов и воли к их реализации.

Отдельно глава «Лиги безопасного интернета» обратила внимание на роль так называемых ботов пробива. Эти сервисы, позволяющие за короткое время получить доступ к персональным данным, лишь усугубляют ситуацию: они делают информацию общедоступной и фактически легитимируют практику сбора и распространения личных сведений. Через такие инструменты данные могут получить не только профессиональные мошенники, но и обычные пользователи, например, желающие отомстить за комментарий в соцсетях.

Рената Валеева