Клименко допустил признание Telegram экстремистским в России

По его словам, это может привести к ограничениям для рекламодателей и возможной криминализации платежей на платформе

Фото: Реальное время

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России. В таком случае, по его оценке, могут быть криминализированы и все виды оплаты на платформе, сообщает НСН.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ, в отношении основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело. В публикации уточняется, что его действия расследуются по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Комментируя возможные последствия, Клименко заявил, что при подтверждении информации о возбуждении дела можно ожидать признания Telegram экстремистским. По его словам, это может привести к ограничительным мерам в отношении рекламодателей либо к замедлению работы мессенджера.

Он также допустил, что под ограничения может попасть оплата премиум-подписки и размещение рекламы на платформе. Клименко предположил, что в этом случае пользователи могут перейти на другие сервисы, в том числе на альтернативные мессенджеры, либо использовать средства обхода ограничений.



Ариана Ранцева