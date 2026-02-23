IT-эксперт рассказал россиянам о схемах мошенников на фоне блокировки Telegram

Аферисты могут распространить миф о якобы разработанной новой версии мессенджера

Фото: Артем Дергунов

На фоне блокировки Telegram мошенники могут начать предлагать россиянам воспользоваться фейковым VPN. Об этом «Реальному времени» сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

— Как может выглядеть схема развода: аферисты скидывают ссылку, которая поведет пользователя якобы на скачивание супер-VPN или некоего «ускорителя» для Telegram. В действительности вы перейдете «куда-то не туда», — предположил в беседе с корреспондентом издания эксперт.

Также аферисты могут распространить миф о якобы разработанной новой версии Telegram.

Парфентьев подчеркнул, что злоумышленники воруют данные пользователей для фейковой авторизации на «Госуслугах». В дальнейшем они через сайт совершают от лица пострадавшего преступные действия. Он советовал россиянам быть бдительными и помнить, что «мошенники оборачивают себе в пользу любой инфоповод».

Напомним, что с 10 февраля работа Telegram стала замедляться. Однако эксперты считают, что дальнейшая работа мессенджера будет зависеть от многих факторов. Подробнее о том, как команда Павла Дурова обойдет блокировку данной площадки, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров