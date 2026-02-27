Новости технологий

04:43 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Роскомнадзор и Минобороны подверглись DDoS‑атаке

18:08, 27.02.2026

Она началась сегодня в 09:11 мск

Роскомнадзор и Минобороны подверглись DDoS‑атаке
Фото: Татьяна Демина

Сегодня, 27 февраля, информационные ресурсы Роскомнадзора, Минобороны и инфраструктура ФГУП «ГРЧЦ» подверглись DDoS‑атаке. Об этом сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало атаки 27 февраля в 09:11 мск.

Markus Spiske on Unsplash

В Роскомнадзоре подчеркнули, что специалисты принимают меры для минимизации последствий атаки и обеспечения стабильной работы затронутых информационных ресурсов. Ведется анализ трафика и работа по фильтрации вредоносных запросов.

Вчера стало известно, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера «Телеграм» в первых числах апреля. По данным источников, близких к Кремлю, решение о блокировке уже принято окончательно. В Роскомнадзоре на запрос ответили, что пока ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также