Специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации
В Минцифры России уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, операторах и медиа. В ведомстве считают, что это позволит обеспечить устойчивое «функционирование объектов критической информационной инфраструктуры».
Отсрочку от частичной мобилизации предоставят сотрудникам аккредитованных в России ИТ-компаний, которые занимаются разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией ИТ-решений — программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов. Также право на нее имеют работники ИТ-компаний, задействованных в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры государства.
Также на отсрочку от частичной мобилизации могут рассчитывать сотрудники операторов связи, которые занимаются обеспечением устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений, средств и линий связи сети связи общего пользования, а также ЦОД.
Работники зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, которые включены в перечень системообразующих и участвуют в производстве и распространении информационной продукции, также могут получить отсрочку от частичной мобилизации, пояснили в Минцифры России.
Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. Накануне Министерство обороны страны разъяснило ее порядок.
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