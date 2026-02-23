IT-эксперт назвал основные отличия Telegram от сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Альтернативой MAX в случае блокировки Telegram для россиян могут стать «ВК Мессенджер» и «Яндекс. Мессенджер»

Фото: Артем Дергунов

Россияне не перейдут с Telegram на сети «ВКонтакте» или «Одноклассники», поскольку это «немного другие сервисы». Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

— «ВК» и «Одноклассники» — это социальные сети, иными словами, такая всеобъемлющая контентная платформа, которая интегрирует очень разные сервисы, соединение блога, форума, чата, фотовидеохостинга и так далее. Мессенджеры — это очень узкая такая история, которая произрастает в общем-то из древних чатов и сейчас немного схожа с былым форматом микроблогов, — объяснил собеседник издания.

Причем, по его мнению, «ВК Мессенджер», который является частью экосистемы «ВКонтакте», или «Яндекс. Мессенджер» могут стать для россиян альтернативой MАХ.

Напомним, что с 10 февраля работа Telegram начала замедляться. Однако дальнейшая работа мессенджера, по мнению экспертов, будет зависеть от многих факторов. Подробнее о том, как команда Павла Дурова обойдет блокировку данной площадки и почему нельзя заблокировать VPN, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров