Мошенники похищают телеграм-аккаунты через «переезд чата»

В группах публикуют ложные сообщения о переносе и выманивают код из SMS

Мошенники используют новую схему для получения доступа к аккаунтам Telegram, распространяя в групповых чатах сообщения о якобы «переезде» сообщества на другую площадку. Об этом сообщает телеграм-канал УБК МВД России.

Речь идет преимущественно о рабочих и локальных чатах, в которых состоят десятки или сотни участников. В таких группах публикуется сообщение от имени администрации о том, что из-за «замедления работы» чат переносится на новую платформу. При этом ссылка ведет не в новый чат, а на сторонний ресурс.

После перехода пользователь попадает в мошеннический бот. Под предлогом «подтверждения участия» у него запрашивают номер телефона и код из SMS. После передачи кода злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут использовать его для дальнейшего распространения подобных сообщений, в том числе внутри того же сообщества.

Ариана Ранцева