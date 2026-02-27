В ТЭК создадут полигон для тестирования ИИ

Его запуск запланирован на IV квартал 2027 года

Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК до 2036 года, сообщили в официальном телеграм-канале.

К 2030 году доля российского базового и прикладного ПО в отрасли должна достичь 80%.

Кибериспытания для выявления уязвимостей к 2030 году должны пройти не менее 100 компаний ТЭК, к 2036 году — до 500. По итогам сформируют рейтинг киберустойчивости.

Создание отраслевого полигона для тестирования технологий ИИ запланировано на IV квартал 2027 года. В конце 2027 года также намечен запуск программы «Русская инженерная школа — 2030» для подготовки кадров.

Ранее «Реальное время» писало, что российская промышленность завершила 2025 год с ростом более 2%.



Ариана Ранцева