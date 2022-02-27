Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке

Сайт Госкорпорации «Роскосмос» ночью подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК.

О кибератаке «Роскосмос» заявлял еще в субботу утром. Сообщалось, что технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки.

«Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он не доступен для посещения», — сообщили сегодня в пресс-службе.

Вчера массированной DDoS-атаке подвергся сайт российского информационного агентства «РИА Новости». До этого сбои наблюдались на сайтах Кремля и правительства России.

Маргарита Головатенко