Полное погружение в технологию глубокой переработки тяжелых остатков нефти

На международной научной конференции в Казани ТАИФ-НК анонсировал скорое открытие собственного научно-исследовательского центра в Нижнекамске

Фото: Артем Дергунов

В столице Татарстана завершила свою работу V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений», приуроченная к 70-летию выдающегося ученого, доктора химических наук, профессора, академика РАН, яркого представителя казанской химической школы Олега Синяшина. Главным партнером события стала Группа ТАИФ. Поддержка науки — одно из значимых направлений деятельности компании. В текущем году в Нижнекамске планируется торжественный ввод в эксплуатацию собственного научно-исследовательского центра одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны — АО «ТАИФ-НК». В рамках конференции спикер «ТАИФ-НК» ознакомил собравшихся с планами деятельности НИЦ и пригласил к сотрудничеству. Подробности — в материале «Реального времени».

«Главная цель центра — развитие российской прикладной науки»

Представить научно-исследовательский центр АО «ТАИФ-НК» взыскательному ученому сообществу было доверено Ильнару Каримову. Кандидат технических наук, победитель федерального конкурса «Инженер года — 2024» и обладатель диплома победителя республиканского конкурса «Инженер года — 2025» в номинации «Нефтегазовая промышленность» Ильнар Каримов имеет к НИЦ непосредственное отношение. Он возглавил цех №10 КГПТО (так в компании называют НИЦ) с момента начала его строительства в 2024 году.

Май 2024 года. Руководитель НИЦ Ильнар Каримов (справа) и главный механик НИЦ Марсель Гиззатуллин. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Главная цель центра — развитие российской прикладной науки. В современных реалиях это особенно актуально. Научно-исследовательский центр «ТАИФ-НК» позволит проводить испытания различных видов тяжелого сырья на пилотных лабораторных установках, наработать базу данных по влиянию качественных характеристик нефтяных остатков на эффективность их переработки. Положительные результаты можно будет внедрять в реальных условиях работы КГПТО. Помимо опробования различного сырья и добавок, будет определяться оптимальный технологический режим, способный обеспечить максимальную степень конверсии и повышенные качественные показатели получаемых продуктов, — рассказывал он журналисту «Реального времени» в мае 2024 года, во время экскурсии на строительную площадку, где возводился НИЦ.

Поставка технологического оборудования для НИЦ АО «ТАИФ-НК». Май 2024 года. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

С того момента строительные работы на площадке НИЦ уже завершены, технологическое оборудование завезено и смонтировано. Остаются небольшие косметические моменты и тестирование оснащения центра в целом. Как подчеркнул Ильнар Каримов, НИЦ не менее уникален, чем сам КГПТО. И вот почему:

— Мы получили технологическую модель, идентичную существующей установке. Но только в меньшем масштабе. Это нам позволит проводить множество научно-прикладных изысканий. В частности, речь идет об изучении возможностей использования в качестве добавки к основному используемому на основной установке КГПТО сырью пластиковых, полимерных некондиционных отходов с получением высокомаржинальной корзины нефтепродуктов. Кроме того, планируется опробование использования различных катализаторных схем загрузки для гидрогенизационных процессов переработки нефтяных остатков. Оценку работы различных каталитических систем мы сможем проводить не только для себя, но и для других НПЗ в России.

Исследование, масштабирование, обучение

Группа ТАИФ обладает уникальными в глобальном масштабе наработками в области тяжелого термогидрокрекинга. Задача НИЦ — дальнейшее погружение в вопросы совершенствования и расширения возможностей технологии. Но не только это.

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти АО «ТАИФ-НК». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Цели нашего научного центра: исследование, масштабирование и обучение. Технология продолжает совершенствоваться, и здесь НИЦ намерен тесно сотрудничать с ведущими научными школами России и дружественных государств.

«Приглашаем к сотрудничеству!»

— Открытие НИЦ АО «ТАИФ-НК» запланировано на весну текущего года. То есть уже совсем скоро. Пользуясь случаем, приглашаем всех и на торжество, и к сотрудничеству по озвученным направлениям, — обратился к участникам конференции со сцены руководитель НИЦ.

Ильнар Каримов: «Приглашаем всех к сотрудничеству». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поднятая тема, собравшая в Казани научное сообщество, серьезно его заинтересовала. В частности, академик РАН, доктор химических наук, профессор, член Научного совета РАН по высокомолекулярным соединениям Азиз Музафаров попросил уточнений по характеру и процентному соотношению полимерных отходов в общем объеме предполагаемого к переработке сырья.

Профессора Музафарова заинтересовали подробности по планам использования в качестве сырья для тяжелого термогидрокрекинга пластиковых отходов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— У нас запланированы серьезные исследования по этому направлению, и, исходя из предварительных результатов, будет выстраиваться схема подготовки сырья из отходов полиэтилена, полипропилена и других полимеров. В настоящее время мы на стадии пилотных испытаний по использованию пластиковых отходов в качестве сырьевого компонента для переработки на установке суспензионного гидрокрекинга, — пояснил Ильнар Каримов.

Ильнар Каримов: «Сегодня мы на стадии пилотных испытаний по использованию пластиковых отходов в качестве сырья». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Доктор химических наук, профессор, академик РАН Олег Синяшин попросил подробнее раскрыть научную составляющую работы НИЦ.

Профессор Синяшин попросил подробнее остановиться на планах по научной составляющей работы НИЦ. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сама технология уникальна. Другой промышленной установки суспензионного гидрокрекинга нефтяных остатков в смеси с угольными добавками такого масштаба в мире просто нет. Соответственно, научный центр в своей работе предполагает такое научное направление, как оценка эффективности работы промышленной установки на пилотных испытаниях с использованием различных угольных добавок из различных месторождений, применение в качестве сырья пластиковых отходов, планируем изучение влияния молибден-содержащих присадок на эффективность гидрокрекинга и снижение коксуемости, повышение конверсии… Планы — масштабные, перспективы прикладных научных изысканий в этом направлении — огромны. Это и повышение эффективности существующей установки, и совершенствование технологических процессов, и дальнейшее масштабирование технологии в масштабах России и мира, — ответил Ильнар Каримов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

И в каждом из озвученных направлений, а также в смежных процессах обязательно найдется место для плодотворного взаимодействия с представителями научного сообщества. На этом спикер от АО «ТАИФ-НК» особенно заострил внимание в своем выступлении.