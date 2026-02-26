Ученые Казани разработали новую конструкцию теплообменника

Новая форма выемок снижает потери и позволяет сделать оборудование компактнее

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) разработали новую конструкцию теплообменной поверхности для энергетического оборудования, пишет ТАСС.

Разработка создана с использованием 3D-моделирования. По данным ведомства, она позволяет повысить надежность работы оборудования и уменьшить размеры теплообменника.

Особенность решения — измененная форма выемок на поверхности. Ученые усовершенствовали их геометрию, чтобы улучшить теплообмен и снизить гидравлические потери. Также предложено упростить производство за счет унификации формы и плотного размещения элементов.

Экономический эффект от внедрения технологии оценивается в 15—20%. На изобретение получен патент.

Ранее «Реальное время» писало, что казанские ученые разработали математические модели для экономии топлива тракторами.

Ариана Ранцева