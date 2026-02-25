Цифровой рубль могут внедрить в PWA

Для этого потребуется поддержка криптографии на уровне браузеров и развитие отечественных платформ

Фото: Динар Фатыхов

Компания Abanking, резидент Сколково, рассказала «Реальному времени» о главных направлениях цифровизации банков в 2026 году.

Среди них — объединение искусственного интеллекта и nocode-технологий. По мнению экспертов, это поможет быстрее создавать банковские сервисы и снизить сложность разработки.

Также в 2026 году продолжится переход на отечественные ИТ-решения и отказ от зарубежного программного обеспечения. Банки будут обновлять свою технологическую инфраструктуру и упрощать архитектуру систем.

Отдельно отмечается тема мобильных приложений и возможность реализации цифрового рубля в PWA-формате. Для этого потребуется поддержка необходимой криптографии на уровне браузера. Сейчас такого решения нет, но в компании считают, что технически этот вопрос может быть решен.

По данным экосистемы Сколково, по итогам 2025 года в портфеле финтех-проектов насчитывается 380 компаний с общей выручкой более 120 млрд руб.

Ранее «Реальное время» писало, что выручка малых технологических компаний Татарстана оказалась на 33% выше среднероссийской.

Ариана Ранцева