62% продаж складных смартфонов приходится на ресейл

В декабре — январе спрос на устройства «с рук» вырос на 13% год к году

Фото: Артем Дергунов

В России 62% продаж складных смартфонов приходится на вторичный рынок. В декабре — январе спрос на устройства «с рук» вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Реальному времени» приводит платформа Авито.

Самый заметный рост в ресейле этой зимой показал Motorola Razr 50 Ultra — продажи увеличились в 3,5 раза, средняя цена составила 28 000 рублей. В три раза чаще покупали Motorola Razr 40 (14 000 рублей). В 2,5 раза выросли продажи Xiaomi Mix Flip (31 000 рублей), Samsung Galaxy Z Flip 5G (15 000 рублей) и Samsung Galaxy Z Flip 6 (32 000 рублей).

По объему продаж на вторичном рынке лидируют Samsung Galaxy Z Fold6 (12,3%), Samsung Galaxy Z Fold4 (8,7%) и Samsung Galaxy Z Flip5 (7,8%).

Продажи новых складных смартфонов за год выросли на 31%. Среди новых устройств в 3,5 раза увеличился спрос на Motorola Razr 50 Ultra, средняя цена составила 35 000 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что Apple представила iPhone 17e с чипом A19.

Ариана Ранцева