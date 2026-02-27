Медколледж Казани расторг контракт на 16 млн рублей

Компания не поставила оборудование в срок и внесена в реестр недобросовестных поставщиков на два года

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском медицинском колледже был заключен контракт на поставку виртуального симуляционного комплекса стоимостью 16 млн рублей. Поставщиком выступало ООО «Патриот» из Москвы. Об этом сообщает УФАС Татарстана.

По условиям договора, оборудование должно было быть доставлено до 22 декабря. В комплект входили манекены, датчики и 16 комплектов очков виртуальной реальности.

В установленный срок поставка не была выполнена. Позднее колледж отказался от контракта. В январе поставщик направил груз, однако при вскрытии коробок выяснилось, что получена только одна единица оборудования — очки виртуальной реальности.

Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков с ограничением на участие в госзакупках сроком на два года.

Ариана Ранцева