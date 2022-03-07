В Минцифры России опровергли слухи об отключении интернета на территории страны

Фото: Максим Платонов

В Минцифры России опровергли слухи о планах отключить страну от мирового интернета. Как пояснили в ведомстве, сайты РФ регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа.

Отмечается, что власти готовятся к различным сценариям для обеспечения доступности российских ресурсов. Однако отключать интернет внутри страны не намерены. В Минцифры добавили, что ведомство направило письмо в госорганы с перечнем рекомендаций по кибергигиене, передает «Интерфакс».

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Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил подготовить меры по защите Рунета. Так, Минцифры нужно собрать статистику эффективности мер поддержки отрасли, а государственным органам рекомендуется создать аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».



Ранее сайты различных российских ведомств и СМИ подвергались кибератакам. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, одна из причин — попытка ограничить доступ общественности к фактам нарушения прав человека правительством Украины.

Диана Жиленкова