Telegram получил штраф в 7 млн рублей по решению московского суда
Компания признана виновной в повторном неудалении информации об алкогольной продукции и нетрадиционных отношениях
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram Messenger Inc. на 7 млн рублей за повторное неудаление информации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей.
Протокол был составлен за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.
Ранее «Реальное время» писало, что суд в Москве оштрафовал Google на 22,8 млн рублей.
