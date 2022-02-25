В работе сайтов Кремля, правительства России и агентства «РИА Новости» произошли сбои

В работе сайтов Кремля, правительства России и российского информационного агентства «РИА Новости» появились сбои. К сайт президента России не удается получить доступ, а страница «РИА Новости» не прогружается до конца.

Сайт правительства долго грузится.

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Вчера сбои в работе наблюдались у сайтов Кремля, Кабмина, Совета Федерации и Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг DDos-атаку на сайт Кремля. Однако источник «РИА Новости» сообщил, что на сайт президента РФ и Совфеда идут кибератаки, предположительно, связанные с деятельностью США в связи с ситуацией на Украине. Сейчас страницы обеих палат парламента работают без неполадок.

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Вчера международная хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» российскому правительству из-за военной операции на Украине. Кибератаке подвергся сайт RT.