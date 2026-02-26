Samsung представил новые смартфоны серии S26 с режимом «Антишпион»

Технология ограничивает углы обзора экрана

В России начался предзаказ смартфонов серии Samsung Galaxy S26. Об этом сообщает РБК.

Официальная презентация новых устройств стартовала 25 февраля в 21:00 мск.

В моделях серии основной акцент сделан на интеллектуальном помощнике Galaxy AI и режиме «Антишпион». Эта функция ограничивает углы обзора дисплея — изображение остается видимым только пользователю, который смотрит на экран прямо.

Также в смартфонах доработана система терморегулирования, увеличена производительность центрального процессора и внедрена технология супербыстрой зарядки 3.0. Она позволяет восполнить до 75% заряда аккумулятора за 30 минут.

Предзаказ доступен на модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Ариана Ранцева