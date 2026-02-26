Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам

Ограничения введены в соответствии с правилами, утвержденными постановлением №127 от 12 февраля 2020 года

Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории России по состоянию на конец февраля 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Роскомнадзоре уточнили, что меры принимаются в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 года №127.

Как заявили в ведомстве, доступ к указанным 469 VPN-сервисам ограничен на основании действующего регулирования.

