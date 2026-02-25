Суд в Москве оштрафовал Likeme Pte. Ltd. на 3,5 млн рублей
Таганский районный суд признал компанию виновной по ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ за неисполнение обязанностей владельца социальной сети
Таганский районный суд Москвы 25 февраля 2026 года признал компанию Likeme Pte. Ltd. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд установил, что компания не исполнила обязанности владельца социальной сети. Постановлением суда ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что «Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафованы на 9,5 млн рублей за ЛГБТ*-контент.
Справка
*движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».