Депутаты предложили ввести Wi-Fi в транспорте по России

Инициатива предусматривает поэтапное внедрение бесплатного интернета в городском и пригородном транспорте

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» — Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — предложили организовать бесплатный доступ к интернету во всем общественном транспорте России, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. В документе предлагается рассмотреть возможность поэтапного внедрения бесплатного доступа к сети в городском и пригородном транспорте на территории страны.

По мнению авторов инициативы, реализация может быть обеспечена через разработку федеральных рекомендаций или стандартов по оснащению транспорта оборудованием Wi-Fi, а также за счет софинансирования из федерального бюджета в рамках программ цифровой трансформации.

Депутаты отметили, что в настоящее время в ряде регионов в целях противодействия атакам беспилотников ограничивается мобильный интернет. По их данным, такие меры затронули до 90% регионов России. При этом бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте доступен не во всех субъектах и зависит от возможностей конкретных перевозчиков.

Ариана Ранцева