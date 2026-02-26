РБК: власти планируют ограничить доступ к Telegram в начале апреля
Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах
Власти рассматривают возможность блокировки мессенджера Telegram в первых числах апреля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.
По данным источников, близких к Кремлю, решение о блокировке уже принято окончательно. Основной причиной такого шага называют участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий через платформу мессенджера.
В Роскомнадзоре на запрос РБК ответили, что пока ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.
Ранее в Госдуме допустили, что могут признать Telegram экстремистской организацией.
24 февраля пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил, что администрация Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями. Он отметил, что в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента.
