Вокалисты, диджеи и квадрокоптер: на новогоднюю ночь возле казанской «Чаши» потратят 2,8 миллиона рублей

Главная елка у «Чаши», иллюминация в Советском районе и спортивные мероприятия в Авиастроительном — как Казань встретит Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несмотря на отказ ряда регионов России проводить новогодние мероприятия из-за спецоперации на Украине и уже завершенной частичной мобилизации, Татарстан все же собирается отметить праздник. Сейчас столица республики вовсю готовится к Новому году, украшая улицы и готовя концертные программы на различных районных площадках. Так, например, уже с конца октября на площади перед Центром семьи «Казан» устанавливается главная городская елка. И она далеко не все, что появится на этом месте. Как выяснило «Реальное время», новогодняя ночь возле «Чаши» обойдется казанскому бюджету в 2,8 миллиона рублей.

Техническое обслуживание главной елки Казани



Праздничное мероприятие на площадке у Центра семьи «Казан» продлится два дня — с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года. Согласно проектной документации, подрядчику в первую очередь необходимо обеспечить данное место электричеством (включая монтаж, демонтаж, транспортировку и разгрузку оборудования, а также работу квалифицированного обслуживающего персонала).

Предстоит оснастить площадь дизельными генераторами, распределительными щитами, а также специальными кабелями. Уточняется, что за всем этим будут вести наблюдение дежурные электрики.

Далее здесь возведут сценический комплекс, который представляет собой конструкцию с площадкой для выступления артистов и установки звукового и светового оборудования. Исполнитель должен предоставить не менее семи дизайн-проектов оформления сцены.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также на площади установят 12 мобильных туалетных кабин и три шатра для артистов (в них будут находиться по 10 стульев, два стола и вешалки для костюмов). Для обеспечения безопасности будут возведены четыре шатра для досмотров, а вместе с ними появятся 12 рамочных металлодетекторов и 350 мобильных ограждений.

На пунктах пропуска будут работать контролеры-распорядители:

не менее 4 человек по 12 часов в день на период проведения монтажных и подготовительных работ до мероприятия;

не менее 4 человек по 9 часов в день проведения мероприятия с 08.00 до 17.00;

не менее 24 человек по 10 часов в день проведения мероприятия с 17.00 до 03.00;

не менее 4 человек по 9 часов в день проведения демонтажных работ с 03.00 до 12.00.

За проведением мероприятия также будут следить административно-техническая и режиссерско-постановочная группы.

Народники и эстрадники

Исполнителю также предстоит разработать две анимированные заставки хронометражем не менее 1 минуты и 10 разных тематических подложек под концертные номера мероприятия хронометражем не менее 7 секунд. Он же обеспечивает вывод видеосигнала регионального телевизионного канала, организацию прямой трансляции новогоднего поздравления в режиме реального времени на экран, установленный на площадке, на весь период проведения мероприятия.

Концертная программа продлится не менее 4 часов. Ее на русском и татарском языках будут представлять двое ведущих, а ответственными за сопровождение станут два диджея.

Согласно требованиям к концертной программе, выступать в эту ночь будут:

артисты-вокалисты со статусом лауреатов и участников международных и всероссийских конкурсов. Длительность каждого выступления не менее 3 минут, не менее двух номеров с участием не менее 5 человек;

народный вокальный коллектив — не менее одного коллектива (не менее 5 участников), время выступления 40 минут без перерыва;

вокальный коллектив зарубежной и российской эстрады — не менее одного коллектива (не менее 3 участников), время выступления также 40 минут без перерыва.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все сценические костюмы согласовываются и утверждаются заказчиком. Исполнитель за свой счет заключает договоры на авторские вознаграждения и публичное исполнение фонограмм с ООО «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» и Общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество».

Также во время мероприятия будет вестись профессиональная видео- и фотосъемка (в течение не менее 3 часов). Кроме того, с неба площадку в течение часа будет снимать квадрокоптер.

Новогоднее оформление территории перед «Чашей» в Казани подешевело на 12%

Напомним, оформление территории перед Центром семьи «Казан» к Новому году обойдется в 13,037 миллиона рублей. Это на 12% меньше, чем начальная цена контракта, которая составляла 14,8 миллиона рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На право заняться установкой главной елки Казани претендовали два участника конкурса. Победитель, сведения о котором пока не отображены на портале госзакупок, предложил на 74 тысячи меньше своего конкурента и выиграл тендер.

Напомним, к новогоднему оформлению территории у «Чаши» приступили с 1 ноября. Каркас должны собрать за 24 дня. К 18 декабря установят светомузыкальную инсталляцию «шатер», а к 20 декабря — саму елку.

Простоит главный символ Нового года у «Чаши» целый месяц. Уже 20 января 2023-го приступят к демонтажу конструкций. Следов от праздничных гуляний не должно остаться к 15 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Четыре мероприятия в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах за 487 тысяч рублей

Говоря о других площадках для празднования Нового года, стоит отметить, что администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани планирует потратить на мероприятия 487 тысяч рублей.

Согласно документу, местом их проведения станут парки, скверы и жилые массивы. Всего пройдет четыре концерта, о которых районная администрация оповестит за два рабочих дня.

Исполнителю необходимо написать сценарий открытия новогодней тематической программы со сказочными персонажами на танцевальной веранде парка «Крылья Советов». Концертная программа должна длиться не менее 1,5 часа. В ней примут участие: ведущие — два человека, танцевальные коллективы (8 номеров) — 12 человек, солисты-вокалисты (12 номеров) — шесть человек, аниматоры.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На данной площадке пройдут спортивные состязания, их победители, согласно техническому заданию, получат подарки, для которых закупят:

шоколад молочный (не менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов) — 350 шт., вес 90—100 г;

карамель на палочке (в составе сахар, патока, лимонная кислота, натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы, натуральные красители), мини-ассорти, 6 г — 1000 шт.;

батончик глазированный с комбинированным корпусом, батончик из шоколадной нуги и мягкой карамели, покрытый глазурью, 144 шт. по 40 г;

пирожное-бисквит с начинкой в форме забавных зверюшек. В составе натуральные ароматизаторы. Продукт не содержит красителей, ГМО и пальмового масла, 192 шт. по 30—35 г;

батончик с арахисом из хрустящей ореховой вафли, соленой сливочной карамелью и шоколадной глазурью, 480 шт. по 40 г;

мини-рулеты — рулетик из пышного бисквитного теста с нежной кремовой прослойкой и ароматной начинкой в ассортименте, 240 шт. по 35 г.

батончик с молочно-шоколадной глазурью из нежного пралине с хрустящими бисквитными шариками, с начинкой из мягкой карамели, 96 шт. по 30 г;

жевательный мармелад — ассорти из натурального сока ягод и фруктов: яблока, вишни, клубники, лимона, апельсина и черной смородины, с витаминами C, В5, B6, PP, фолиевой кислотой. Мармелад в виде забавных фигурок животных — 360 шт. по 30 г.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Советский район Казани украсят новогодней иллюминацией за 3 миллиона рублей

Администрация Советского района исполкома Казани планирует закупить иллюминацию на 3 миллиона рублей из муниципального бюджета.

В эту сумму входит новогодняя арка — сборная металлическая конструкция, обтянутая двумя типами светодиодных гирлянд, высотой 2,5 метра. Она выглядит как три арки, соединенные светодиодной гирляндой, и символизирует небо. Год выпуска — не ранее 2021 года.

Композиция «Арки новогодние»

Также администрация Советского района Казани закупает 70 композиций «Подарок новогодний». Они представляют собой металлическую конструкцию, обтянутую гибким неоном и светодиодной гирляндой с двух сторон.

Композиция «Снежная корона»

Помимо этого, самый большой район Казани, в котором проживают 336 927 человек, украсят 200 светодиодных водонепроницаемых светильников, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, холодного белого свечения. Длина светильника — 10 метров. На одном светодиодном модуле находятся 54 светодиода.

Также закупаются 100 светодиодных водонепроницаемых светильников теплого белого свечения с 18 лучами различной длины. Согласно документации, корпус светильника должен быть из пластика, способного выдержать сгибание на 160 градусов. После сгибания корпус должен оставаться целым, не лопаться.



Спецоперация не повод лишать детей праздника

На фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов высказался против такой меры.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал он.



Вчера мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил начать подготовку к новогодним мероприятиям. Вместе с этим для детей мобилизованных граждан организуют праздничную елку с вручением подарков. Кроме того, они смогут посещать все новогодние мероприятия бесплатно.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новогодние мероприятия в Набережных Челнах также пройдут в штатном режиме. В городе уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды.



В то же время соседние с Татарстаном регионы решили сэкономить на празднике и направить средства на поддержку мобилизованных и их семей. Среди таких, например, Чувашия и Башкирия.

В Чувашии об отмене новогодних праздничных мероприятий объявили еще в сентябре. Глава республики Олег Николаев поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники, чтобы перенаправить их на помощь призванным в ходе частичной мобилизации и их семьям.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Глава Башкирии Радий Хабиров в тех же целях в середине октября запретил в республике масштабные гулянья. Муниципалитетам он запретил закупать к празднику новые системы иллюминации и елки, поручив использовать что есть, а вышедшие из строя просто отремонтировать.

Стоит отметить, что в Министерстве обороны России заявляли — необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».



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