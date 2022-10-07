Минобороны: необходимости отменять новогодние мероприятия нет

В Минобороны России прокомментировали инициативы отменить новогодние праздничные мероприятия в некоторых российских регионах, чтобы отправить сэкономленные средства на поддержку «мобилизованных граждан».



— Вооруженные Силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения Специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан, — сказал заместитель министра обороны РФ — начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Сегодня в отдельных регионах прозвучали инициативы об отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил. В Минобороны назвали такие решения «преждевременными и ненужными».



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Маргарита Головатенко