Новогоднее оформление в Казани начнут 1 ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, 2020 год)

Елку установят к 20 декабря

До Нового года остается еще три месяца, но казанские власти уже озаботились подготовкой столицы Татарстана к празднику и созданием его атмосферы. Главная елка города в ее неизменном облике под светящимся шатром вновь будет красоваться у центра семьи «Казан».

Как выяснило «Реальное время», на новогоднее оформление территории перед «Чашей», с целью придания городу праздничного новогоднего облика, власти Казани готовы потратить 14,8 миллиона рублей. В эту сумму входит и установка главной елки города.

Сумма, по сравнению с допандемийным 2019 годом, скромная. Тогда оформление территории центра семьи «Казан» к Новому году оценили в 100,2 миллиона рублей. Контракт в итоге заключили на 99,7 миллиона — 69,9 миллиона непосредственно на украшение, а 29,7 миллиона — на устройство Ледового городка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К оформлению территории у «Чаши» планируют приступить уже 1 ноября. Каркас должны собрать за 24 дня. К 18 декабря требуется установить светомузыкальную инсталляцию «шатер», а к 20 декабря — и саму елку.



Простоит главный символ Нового года у «Чаши» целый месяц. Уже 20 января 2023-го приступят к демонтажу конструкций. Следов от праздничной атмосферы не должно остаться уже к 15 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Елку у «Чаши» устанавливают пятый год подряд

В 2021 году главную елку города начали устанавливать у центра семьи «Казан» в начале ноября. К 7 ноября успели собрать часть каркаса. Открыли ее 24 декабря. Для гостей, пришедших на церемонию открытия, презентовали концертную программу — выступили певица Лейна и Анастасия Макарова, заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова и фолк-группа «Закария».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сумму, которую потратили на украшение города к Новому, 2022 году и главную елку около центра семьи «Казан», власти Казани озвучивать не стали. Начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов заявил, что делать это некорректно, так как в оформлении города участвуют не только власти, но и жители, украшая свои дома, и организации, украшающие входные группы. Он же уточнил, что главная елка Казани устанавливается не первый год, поэтому разнятся цена ее конструкции и установки.

Как выяснило «Реальное время», на открытие центральной городской елки у центра семьи «Казан» в прошлом году выделяли 2,5 миллиона рублей. На эту сумму организовали праздничную программу на 3,5 часа с ведущими на русском и татарском языках, народным вокальным коллективом, аниматорами, народным ансамблем, детским вокальным коллективом, инструментальным оркестром, вокалистами и баянистами.



Главная елка у «Чаши» в этом году отметит свой пятилетний юбилей. Впервые ее установили на этой площадке в 2018 году.

Главная елка Казани около центра семьи «Казан» в декабре 2018 года. Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В 2016-м главный символ Нового года устанавливали напротив Кремля, на площади 1000-летия. Годом ранее она сверкала в парке Тысячелетия.

Главная елка Казани на площади 1000-летия в декабре 2016 года. Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

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Татьяна Демина