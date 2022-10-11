Новогоднее оформление территории перед «Чашей» в Казани подешевело на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оформление территории перед Центром семьи «Казан» к Новому году обойдется в 13,037 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Это на 12% меньше, чем начальная цена контракта, которая составляла 14,8 миллиона рублей.



На право заняться установкой главной елки Казани претендовали два участника конкурса. Победитель, сведения о котором пока не отображены на портале госзакупок, предложил на 74 тысячи меньше своего конкурента и выиграл тендер.

Напомним, к новогоднему оформлению территории у «Чаши» планируют приступить 1 ноября. Каркас должны собрать за 24 дня. К 18 декабря установят светомузыкальную инсталляцию «шатер», а к 20 декабря — саму елку.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Простоит главный символ Нового года у «Чаши» целый месяц. Уже 20 января 2023-го приступят к демонтажу конструкций. Следов от праздничной атмосферы не должно остаться уже к 15 февраля.

Отметим, что многие регионы из-за частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, решили отказаться от новогодних мероприятий. Среди таких, к примеру, соседняя с Татарстаном Чувашия. Глава республики Олег Николаев направит высвобожденные от отмены праздничных мероприятий средства на помощь мобилизованным и их семьям.

В Министерстве обороны России тем временем заявляют, что необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина