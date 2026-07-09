Министр спорта РФ Дегтярев объяснил исключение из ОКР четырех советов Новороссии

Дегтярев назвал обсуждения этой ситуации в СМИ провокациями

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что упразднение региональных олимпийских советов является исключительно административной реформой. По его словам, ОКР провел эту реформу еще в 2024 году, упразднив все 89 советов в регионах.

— Это обычно два-три человека-активиста в регионе, которые должны якобы заниматься пропагандой олимпийских ценностей, проедали большие деньги, которые мы теперь экономим, — рассказал министр спорта в эфире телеканала «Соловьев Live».

взято с сайта kremlin.ru

Министр подчеркнул, что упразднение советов не связано с отказом от каких-либо территорий, включая Крым и Новороссию. Он назвал обсуждения этого вопроса в СМИ ложью и провокациями.

ОКР, по словам Дегтярева, остался союзом олимпийских федераций по видам спорта. Его основная задача — защита интересов российских спортсменов на международной арене.

Ранее МОК заявил, что решение по допуску национальной символики России на Олимпиаду будет принято позднее.

Вадим Вахрушев