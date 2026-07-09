Крым покинул топ-5 туристических направлений россиян в июне

Лидерами внутреннего туризма стали Краснодарский край, Ставрополье, Санкт-Петербург и Московский регион

Фото: Галия Шакирова

Краснодарский край, Ставрополье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область вошли в число самых популярных направлений для внутреннего туризма у россиян в июне. Об этом на форуме «Дикоросы» сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

— С Крымом немножко сложно из-за сложившейся там ситуации, поэтому Крым не попал, конечно, в топ-5 популярных направлений, но, как ни странно, продажи тем не менее идут. Небольшие, но есть, — рассказывает Ломидзе.

Она отмечает, что старт летнего туристического сезона сдвинулся с июня на июль. На активность путешественников повлияли кризис на Ближнем Востоке и общая неопределенность, из-за чего поток поездок в июне заметно снизился.

Ранее турпоток из России во Вьетнам за первое полугодие вырос в 2,8 раза, страна заняла третье место по числу туристов.

Вадим Вахрушев