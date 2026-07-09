Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» отмечен орденом Почета
Три жителя Татарстана удостоены госнаград Российской Федерации
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в том числе трех жителей Татарстана. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров удостоен ордена Почета.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе.
Также награды получили жители Татарстана Ирек Усманов и Миляуша Усманова. Они награждены медалью ордена «Родительская слава».
Ранее президент РФ удостоил госнаград и званий 13 жителей Татарстана.
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