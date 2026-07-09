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Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» отмечен орденом Почета

14:37, 09.07.2026

Три жителя Татарстана удостоены госнаград Российской Федерации

Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» отмечен орденом Почета
Фото: взято с сайта mindortrans.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в том числе трех жителей Татарстана. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров удостоен ордена Почета.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе.

Также награды получили жители Татарстана Ирек Усманов и Миляуша Усманова. Они награждены медалью ордена «Родительская слава».

Ранее президент РФ удостоил госнаград и званий 13 жителей Татарстана.

Вадим Вахрушев

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