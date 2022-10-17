Глава Башкирии запретил большие новогодние гуляния: «Хотите — берите гармошку и сами пойте»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил чиновникам, муниципалитетам и крупным предприятиям республики организовывать масштабные праздничные гуляния на Новый год. Свое решение он объяснил необходимостью направить все средства на развитие экономики и поддержку мобилизованных и их семей.



— Никаких артистов. Для чиновников это не характерно, я прошу крупные предприятия. Не приглашайте артистов, хотите — берите гармошку и сами пойте, — цитирует Радия Хабирова «РИА Новости».

Главам муниципалитетов Башкортостана он поручил пересмотреть местные бюджеты — закупать новые украшения, в том числе елки, к Новому году он запретил. Радий Хабиров предложил использовать уже имеющуюся архитектурную подсветку, а неисправные элементы просто починить.

— У нас еще появляется большая армия детей, которым мы должны уделить особое внимание. Это дети отцов, которые находятся сейчас на спецоперации, — обратил внимание глава Башкирии. Он призвал подчиненных уделить этой категории особое внимание.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, некоторые регионы России из-за частичной мобилизации, объявленной главой государства Владимиром Путиным 21 сентября, решили отказаться от новогодних мероприятий. Среди таких, к примеру, соседняя с Татарстаном Чувашия. Глава республики Олег Николаев направит высвобожденные от отмены праздничных мероприятий средства на помощь мобилизованным и их семьям.

В Министерстве обороны России указали, что необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».

Татарстан отменять новогодние мероприятия не планирует. Президент республики Рустам Минниханов обратил внимание, что это прежде всего праздник для детей и лишать их радости не стоит.



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Татьяна Демина