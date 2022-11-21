В Зеленодольске начали подготовку к проведению новогодних мероприятий

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района Татарстана

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил начать подготовку к новогодним мероприятиям. Так, наряжать главную елку города начнут уже на этой неделе, сообщает пресс-служба районной администрации.

— Предлагаю провести мероприятия под лозунгом «Новый год — праздник с семьей и близкими». В первую очередь, организовать детские елки и костюмированные представления в учреждениях образования и культуры. При формировании сценариев использовать героев народных сказок и фольклора народов, проживающих на территории России и Татарстана, — сказал он.

Вместе с этим для детей мобилизованных граждан организуют праздничную елку с вручением подарков. Кроме того, они смогут посещать все новогодние мероприятия бесплатно.

Бюджет новогодних мероприятий не будет увеличен по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что в прошлом году район стал победителем республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление.

Как отметили в пресс-службе, помимо прошлогодних декораций будет использовано и вознаграждение за победу в конкурсе. В эту новогоднюю ночь для зеленодольцев традиционно откроют праздничную программу в парке «Авангард», а вот проведение салюта пока не утверждено.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района Татарстана

На фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов высказался против такой меры.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал он.



Новогодние мероприятия в Набережных Челнах также пройдут в штатном режиме. В городе уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды.



В то же время соседние с Татарстаном регионы решили сэкономить на празднике и направить средства на поддержку мобилизованных и их семей. Среди таких, например, Чувашия и Башкирия.

В Чувашии об отмене новогодних праздничных мероприятий объявили еще в сентябре. Глава республики Олег Николаев поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники, чтобы перенаправить их на помощь призванным в ходе частичной мобилизации и их семьям.



Глава Башкирии Радий Хабиров в тех же целях в середине октября запретил в республике масштабные гуляния. Муниципалитетам он запретил закупать к празднику новые системы иллюминации и елки, поручив использовать что есть, а вышедшие из строя просто отремонтировать.

Стоит отметить, что в Министерстве обороны России заявляли — необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».



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Максим Кокунин