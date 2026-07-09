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В Армении до конца года перепишут конституцию страны

12:15, 09.07.2026

Пашинян не назвал точных сроков, но подтвердил, что проект будет обнародован до конца года

В Армении до конца года перепишут конституцию страны
Фото: предоставлено пресс-службой правительства России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца текущего года опубликовать проект новой конституции. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

— Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем, — передает его слова ТАСС.

Ранее публикация откладывалась из-за парламентских выборов. Чтобы провести полноценные обсуждения, было решено перенести сроки обнародования проекта нового основного закона Армении, добавил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении страны развивать конструктивное сотрудничество с Россией.

Вадим Вахрушев

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