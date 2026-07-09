В Армении до конца года перепишут конституцию страны
Пашинян не назвал точных сроков, но подтвердил, что проект будет обнародован до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца текущего года опубликовать проект новой конституции. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
— Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем, — передает его слова ТАСС.
Ранее публикация откладывалась из-за парламентских выборов. Чтобы провести полноценные обсуждения, было решено перенести сроки обнародования проекта нового основного закона Армении, добавил Пашинян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении страны развивать конструктивное сотрудничество с Россией.
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