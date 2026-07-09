Умерла певица Бонни Тайлер

Певица умерла в больнице в Португалии после экстренной операции на кишечнике, проведенной в мае

Фото: Максим Платонов

Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее семью.

В заявлении родных говорится, что исполнительница неожиданно умерла прошлой ночью в больнице в Португалии от болезни, которую она лечила. В мае ей провели экстренную операцию на кишечнике.

Тайлер известна по хитам Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache. В 2013 году она представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с композицией Believe In Me.

Вадим Вахрушев