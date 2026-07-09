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Путин поручил включить «Русский как государственный» в вузовские программы

13:46, 09.07.2026

Модуль должен войти в социогуманитарную часть фундаментального ядра федеральных образовательных стандартов

Путин поручил включить «Русский как государственный» в вузовские программы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил Минобрнауки до декабря 2029 года включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные стандарты обучения в вузах.

— Ведомству поручено включить модуль в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, — сообщает ТАСС.

Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.

Ранее Кабмин РТ опубликовал план мероприятий госпрограммы по реализации нацполитики на 2026—2028 годы.

Вадим Вахрушев

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