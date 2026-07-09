Путин поручил включить «Русский как государственный» в вузовские программы
Модуль должен войти в социогуманитарную часть фундаментального ядра федеральных образовательных стандартов
Президент Владимир Путин поручил Минобрнауки до декабря 2029 года включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные стандарты обучения в вузах.
— Ведомству поручено включить модуль в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, — сообщает ТАСС.
Предметом изучения станут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.
Ранее Кабмин РТ опубликовал план мероприятий госпрограммы по реализации нацполитики на 2026—2028 годы.
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