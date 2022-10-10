Соседняя с Татарстаном Чувашия отменила новогодние мероприятия

Фото: glava.cap.ru (на фото — глава Чувашии Олег Николаев)

В граничащей с Татарстаном Чувашии решили отменить все праздничные новогодние мероприятия. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Он поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники. Высвобожденные в результате их отмены деньги Чувашия направит на помощь мобилизованным и их семьям.

Чувашия не первый регион, который решил отменить новогодние мероприятия. На инициативы регионов уже обратили внимание в Министерстве обороны России, заявив, что необходимости в этом нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан, — заверили в ведомстве.



Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина