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Соседняя с Татарстаном Чувашия отменила новогодние мероприятия

12:49, 10.10.2022
Соседняя с Татарстаном Чувашия отменила новогодние мероприятия
Фото: glava.cap.ru (на фото — глава Чувашии Олег Николаев)

В граничащей с Татарстаном Чувашии решили отменить все праздничные новогодние мероприятия. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Он поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники. Высвобожденные в результате их отмены деньги Чувашия направит на помощь мобилизованным и их семьям.

Чувашия не первый регион, который решил отменить новогодние мероприятия. На инициативы регионов уже обратили внимание в Министерстве обороны России, заявив, что необходимости в этом нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан, — заверили в ведомстве.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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