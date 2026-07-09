Анонсированный телефонный разговор Путина с Трампом не состоялся

В Кремле считают, что звонок сорвался из-за занятости американского лидера после саммита НАТО

Анонсированный в среду телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом не состоялся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Трамп вчера был явно занят после всех мероприятий в Анкаре. Пока никто не звонил, но президент Путин открыт к диалогу. У них с Трампом всегда конструктивный диалог, хотя у них могут быть расхождения по некоторым вопросам, — сказал Песков во время конференц-колла.

В Кремле также уточнили, что не согласны со словами Трампа о приближении мира с Украиной через эскалацию с ударами по российским НПЗ. Песков назвал ситуацию заблуждением американского президента. Пресс-секретарь подчеркнул, что эскалация не способствует мирному процессу.

Напомним, накануне Трамп заявил, что планирует в среду провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Звонок должен был пройти на фоне окончания саммита НАТО в Анкаре.

Зульфат Шафигуллин