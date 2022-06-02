Хронология военной спецоперации: самое важное за 2 июня

Ключевые события 99-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 99-й: число иностранных наемников на Украине сократилось в два раза, Песков о референдуме в Донбассе

По данным Министерства обороны России на 2 июня, с начала специальной военной операции уничтожены 3 373 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 3 350 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 752 орудия полевой артиллерии и минометов, 1 084 беспилотных летательных аппарата, 460 установок реактивных систем залпового огня, 327 зенитных ракетных комплексов, 186 самолетов и 129 вертолетов.

Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников. Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 ВВС Украины около Любомировки в Николаевской области.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела) в районе Харькова, проинформировали в Минобороны страны.

Оперативно-тактической авиацией России за сутки поражено 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ около Долины и Славянска (ДНР).

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки. Их общая численность сократилась почти в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. С начала мая приток на Украину иностранных наемников фактически иссяк.

Фото: function.mil.ru

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала. Такая же участь может ждать и спонсоров националистических батальонов.

Елена Шишкина также добавила, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе. Устав международного трибунала над ними будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека.

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с заместителем генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Представитель российского ведомства сообщил, что механизм взаимодействия между Минобороны РФ и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, функционирует успешно.

Фото: Минобороны России

Александр Фомин обратил внимание, что Украина отвечает за разминирование подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров. Он заявил, что Россия не воспользуется ситуацией для решения задач специальной военной операции.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что топливо на АЗС есть в необходимом количестве, так как оно поступает из Крыма. В городе работают маршрутные такси, стоимость перевозок не возросла.

Данильченко также рассказала, что украинские банки перед уходом из города вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались, они уничтожили с помощью краски. В результате пенсионеры не могут обналичить деньги со своих карт.

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал, что ВСУ ужесточили обстрелы жилых кварталов Донецка, чтобы отомстить за потерю контроля над городами. Только в понедельник в результате применения реактивных систем залпового огня «Смерч» погибли пять человек, 21 получил ранения.

В администрации Киева сообщили, что в городе усилят контроль за соблюдением комендантского часа. В особенности это коснется заведений общепита и ночных клубов, пишет «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение референдума о вхождении Донбасса в состав страны в нынешних условиях вряд ли возможно. Сначала нужно обеспечить безопасность республик, объяснил он.

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков добавил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине. Ее цели будут достигнуты, уверяет представитель московского Кремля.

МИД России заявил, что саммит Европейского союза показал, как Брюссель вместо урегулирования ситуации настойчиво подталкивает Киев к краю пропасти. В ведомстве считают, что Евросоюз «поддерживает воинственные амбиции властей Украины неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений и посулами денег».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры, так как Киеву нужно избавиться от абсолютного внешнего управления. После этого переговоры станут возможны на тех условиях, которые обозначила Москва, считает она.

В порту Бердянска в 13.00 прогремел взрыв. В городской администрации объяснили, что он был следствием разминирования территории порта от мин, оставленных ВСУ при бегстве.



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что специальная военная операция на Украине подтвердила способность российской армии решать возложенные на нее задачи в любых условиях. По его словам, солдаты проявили самоотверженность, мужество и героизм, а также доказали верность славным традициям российского воинства.

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, националисты оборудовали огневые позиции в Бахмуте (ДНР) в зданиях школ №3 и №4. В Яковлевке (ДНР) в школе №2 создан опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.

Подразделения ВСУ дислоцированы в здании школы в Коробочкино Харьковской области, заявляет Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию. В Красногоровке (ДНР) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советской неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов.

За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию вывезли 20 270 человек, в том числе 3 185 детей. Всего с начала специальной военной операции эвакуировали 1 615 457 мирных граждан, среди которых 263 004 — несовершеннолетние, сообщает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал американского лидера Джо Байдена за предоставление Украине военной помощи на $40 миллиардов. По его словам, «Байден ни разу не выступил с речью о направлении хотя бы доллара тем, кто умирает от голода в Африке».

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что королевство поставит Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие. Кроме того, страна окажет финансовую помощь ВСУ.

Глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо сообщил, что представители нескольких крупных банков прибудут в регион в ближайшие дни, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений. Напомним, первым российским банком, который заработал в Херсонской области, стал Международный расчетный банк.

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что юристы провели более 100 тысяч консультаций для беженцев из Донбасса, находящихся в России.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.