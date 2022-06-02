Минобороны России сообщило, что приток на Украину иностранных наемников фактически иссяк

С начала мая приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России фактически иссяк. По данным Минобороны страны, на сегодняшний день их общая численность сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

— При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки, — обратил внимание он. Конашенков уточнил, что сотни иностранных наемников уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений вскоре после прибытия на Украину. Большую часть ликвидировали в зоне боевых действий. В Минобороны России указали на низкий уровень подготовки и отсутствия реального боевого опыта у иностранных наемников.

По данным ведомства, командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали иностранные наемники, «стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев». На допросах попавшие в плен рассказывают, что «ими жертвуют в первую очередь», пишет «РИА Новости».

— Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают, — заявил Игорь Конашенков.

Он также заявил, что киевский режим всячески препятствует выезду иностранных наемников с Украины. Они же пытаются поскорее покинуть страну. Причиной в Минобороны России назвали реальную боевую обстановку и большие потери среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев.

Конашенков напомнил, что по нормам международного гуманитарного права, наемники «не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, уголовная ответственность».

— Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут, — предупредил Игорь Конашенков.

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Татьяна Демина