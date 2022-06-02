В Кремле заявили, что о проведении референдума в Донбассе пока «вряд ли можно говорить»
В московском Кремле считают, что о проведении референдума в Донбассе о вхождении его территорий в состав России на данный момент «вряд ли можно говорить». По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, для этого требуется создать необходимые условия.
— Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они, — цитирует Пескова «РИА Новости».
Он отметил, что безопасность Донбасса сейчас полностью не обеспечена. Песков обратил внимание, что украинские военные и националисты продолжаются наносить удары по гражданским целям.
В конце марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей территории. О такой возможности говорил и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
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