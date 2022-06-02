В Кремле заявили, что о проведении референдума в Донбассе пока «вряд ли можно говорить»

В московском Кремле считают, что о проведении референдума в Донбассе о вхождении его территорий в состав России на данный момент «вряд ли можно говорить». По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, для этого требуется создать необходимые условия.

— Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они, — цитирует Пескова «РИА Новости».

Он отметил, что безопасность Донбасса сейчас полностью не обеспечена. Песков обратил внимание, что украинские военные и националисты продолжаются наносить удары по гражданским целям.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей территории. О такой возможности говорил и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.



Татьяна Демина