Минобороны России сообщило об ударе по пунктам управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов»

Фото: кадр видео Минобороны России

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) около Харькова. Об этом, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. Ликвидированы склады боеприпасов и топлива ВСУ около Долины и Славянска (ДНР), проинформировали в Минобороны России.

— В результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей, — сообщил Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотников. У села Любомировка в Николаевской области сбит украинский самолет Су-25, пишет «РИА Новости».



Ракетными войсками и артиллерией поражены 579 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях и 131 пункт управления.

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Татьяна Демина