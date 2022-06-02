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Минобороны: Россия не воспользуется гуманитарной ситуацией на Украине для решения задач спецоперации

19:42, 02.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: Россия не воспользуется гуманитарной ситуацией на Украине для решения задач спецоперации
Фото: mil.ru

Россия не будет пользоваться гуманитарной ситуацией на Украине для решения задач специальной военной операции. Об этом сообщил замглавы российского Минобороны Александр Фомин на встрече с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом.

Отмечается, что продовольственный кризис связан с санкциями США и Запада, которые нарушили логистические цепочки. Речь идет и об ограничениях на экспорт зерна из России, являющейся одним из главных поставщиков продукции, передает ТАСС.

Фото: Минобороны России

Как отметил Фомин, механизм взаимодействия между Минобороны и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН успешно функционирует. Он напомнил об успешном решении задачи по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Накануне сообщалось, что российские военные разминировали 2,6 тысячи га в Донецкой и Луганской народных республиках. По данным Минобороны, в общей сложности обезврежено 12 960 взрывоопасных предметов.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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