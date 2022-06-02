Минобороны: Россия не воспользуется гуманитарной ситуацией на Украине для решения задач спецоперации

Россия не будет пользоваться гуманитарной ситуацией на Украине для решения задач специальной военной операции. Об этом сообщил замглавы российского Минобороны Александр Фомин на встрече с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом.

Отмечается, что продовольственный кризис связан с санкциями США и Запада, которые нарушили логистические цепочки. Речь идет и об ограничениях на экспорт зерна из России, являющейся одним из главных поставщиков продукции, передает ТАСС.

Фото: Минобороны России

Как отметил Фомин, механизм взаимодействия между Минобороны и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН успешно функционирует. Он напомнил об успешном решении задачи по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Накануне сообщалось, что российские военные разминировали 2,6 тысячи га в Донецкой и Луганской народных республиках. По данным Минобороны, в общей сложности обезврежено 12 960 взрывоопасных предметов.

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Диана Жиленкова