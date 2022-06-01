Хронология военной спецоперации: самое важное за 1 июня

Ключевые события 98-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны РФ

День 98-й: референдумы в ДНР и ЛНР могут пройти в течение этого года, реакция России на поставки американских РСЗО Украине

По данным Министерства обороны России на 1 июня, с начала специальной военной операции уничтожены 185 самолетов, 129 вертолетов, 1 077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3 363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1 744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 329 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили один самолет Су-25, один вертолет Ми-8 ВВС Украины, семь беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч». Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине.

Президент США Джо Байден объявил о новых военных поставках Украине, они включают в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. В список входят также четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол сообщил, что украинские власти заверили американскую администрацию — они будут использовать РСЗО только в оборонительных целях.

Президент России Владимир Путин заявил, что у России всегда «хватало проблем», но текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную.

Фото: kremlin.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поставки оружия Вашингтоном Киеву затягивают конфликт и увеличивают риски прямого столкновения США и России. По его словам, Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине, даже если Запад пытается затянуть этот конфликт.

Кроме того, Рябков добавил, что Москва «крайне негативно» оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков адресовал в Минобороны вопрос об обстоятельствах гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имоффа на Украине. Ранее о его гибели сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД страны потребовала провести прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства смерти соотечественника.

Кроме того, Песков заявил о необходимости тщательно подготовить финальный документ прежде, чем говорить о встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, Кремль никогда не исключал возможности такой встречи.

Фото: kremlin.ru

Комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, пресс-секретарь добавил, что у Москвы «нет кредита доверия к украинской стороне». По его словам, минские договоренности также перестали существовать по вине украинской стороны.

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о своем ранении в Лимане, которые распространяли сегодня украинские СМИ. По его словам, в течение дня он находился в Мариуполе, где вместе с губернатором Санкт-Петербурга подписал договор о побратимстве.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что власти республики ожидают представителей различных стран, включая США и европейские государства, для проведения международного трибунала.

Она также рассказала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену. Она отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима, которые сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство ФРГ приняло решение поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также он объявил о готовящихся поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.

Он также добавил, что Украина подписала контракт на поставку зенитных самоходных установок Gepard. По его словам, уже начато обучение украинских военных управлению техникой.

Фото: kremlin.ru

Вместе с этим представитель оборонного ведомства ФРГ сообщил, что обещанных Олафом Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения нет в резерве Бундесвера Германии, а поставки могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай в рамках своих усилий по содействию урегулированию украинского конфликта призывает к прекращению огня, а также призывает Запад отменить санкции и «прекратить подливать масло в огонь».

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев объяснил польским журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу. По его словам, в настоящее время не существует никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности страны.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года. По его словам, Россия готова их принять.

Посол ДНР в Москве Ольга Макеева заявила, что вопрос о проведении референдума по вхождению Донбасса в состав России нужно обсуждать в мирное время, а для этого необходимо освободить территорию республики. Она добавила, что люди в ДНР «живут этой мыслью уже восемь лет».

Макеева также сообщила, что ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону. По ее словам, решение об открытии дополнительного консульства примут тогда, когда проанализируют ситуацию во всех регионах России.

Вместе с этим глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил надежду, что референдумы о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России могут пройти одновременно уже в июле.

Глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что регион надеется на вхождение в состав России в статусе федерального округа вместе с другими освобожденными территориями Украины.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган».

Народная милиция ДНР сообщила, что подразделения Донецкой республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отделения и филиалы партии откроются на освобожденных территориях Донбасса после того, как они войдут в состав России. По его словам, в настоящее время это самостоятельные государства.

Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию об использовании украинскими националистами объектов медицинской инфраструктуры в военных целях. По данным ведомства, ВСУ размещали свои огневые точки в больницах Харькова, Часов Яре, Одессе и Краматорске.

Представитель Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO) Михаэль Вютрих сообщил, что страна ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации.

Член думского международного комитета Мария Бутина заявила, что больше всех выгоду от конфликта на Украине получает военно-промышленный комплекс США, который «пухнет от наживы». По ее словам, после «невероятной по масштабу» развернутой против России санкционной и информационной войны мир увидел, что Украина для Запада — просто проект «анти-Россия».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВСУ согнали около 300 мирных жителей в промзону Северодонецка. По его словам, боевики планируют использовать их в качестве живого щита.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о существовании рисков вовлечения третьих стран в конфликт на Украине. Он отметил, что эти риски прекрасно понимают вменяемые западные политики.

Фото: mid.ru

Кроме того, он добавил, что Россия достигла договоренностей с Турцией о помощи в разминировании украинских портов. По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, «чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины».

Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко рассказал, что более 100 плененных в Мариуполе солдат и офицеров ВСУ перемещены в следственный изолятор (СИЗО), а решение по ним будет принимать суд.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в ходе специальной операции на Украине нужно проводить полную демилитаризацию, денацификацию юго-восточных регионов Украины. Он отметил, что если этого не произойдет, то проблема нацизма будет передана следующим поколениям.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация выступает за скорейший обмен пленными с «Азовстали» между Россией и Украиной. В тоже время он отметил, что ООН напрямую не была вовлечена в эвакуацию военных, потому что это не ее компетенция.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.