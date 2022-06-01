Хронология военной спецоперации: самое важное за 1 июня
Ключевые события 98-го дня специальной военной операции России на Украине
День 98-й: референдумы в ДНР и ЛНР могут пройти в течение этого года, реакция России на поставки американских РСЗО Украине
По данным Министерства обороны России на 1 июня, с начала специальной военной операции уничтожены 185 самолетов, 129 вертолетов, 1 077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3 363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1 744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 329 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили один самолет Су-25, один вертолет Ми-8 ВВС Украины, семь беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч». Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
- Кроме того, оперативно-тактической авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».
- Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине.
- Президент США Джо Байден объявил о новых военных поставках Украине, они включают в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. В список входят также четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.
- Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол сообщил, что украинские власти заверили американскую администрацию — они будут использовать РСЗО только в оборонительных целях.
- Президент России Владимир Путин заявил, что у России всегда «хватало проблем», но текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поставки оружия Вашингтоном Киеву затягивают конфликт и увеличивают риски прямого столкновения США и России. По его словам, Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине, даже если Запад пытается затянуть этот конфликт.
- Кроме того, Рябков добавил, что Москва «крайне негативно» оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков адресовал в Минобороны вопрос об обстоятельствах гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имоффа на Украине. Ранее о его гибели сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД страны потребовала провести прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства смерти соотечественника.
- Кроме того, Песков заявил о необходимости тщательно подготовить финальный документ прежде, чем говорить о встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, Кремль никогда не исключал возможности такой встречи.
- Комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, пресс-секретарь добавил, что у Москвы «нет кредита доверия к украинской стороне». По его словам, минские договоренности также перестали существовать по вине украинской стороны.
- Глава ДНР Денис Пушилин опроверг слухи о своем ранении в Лимане, которые распространяли сегодня украинские СМИ. По его словам, в течение дня он находился в Мариуполе, где вместе с губернатором Санкт-Петербурга подписал договор о побратимстве.
- Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что власти республики ожидают представителей различных стран, включая США и европейские государства, для проведения международного трибунала.
- Она также рассказала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену. Она отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима, которые сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
- Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство ФРГ приняло решение поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также он объявил о готовящихся поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.
- Он также добавил, что Украина подписала контракт на поставку зенитных самоходных установок Gepard. По его словам, уже начато обучение украинских военных управлению техникой.
- Вместе с этим представитель оборонного ведомства ФРГ сообщил, что обещанных Олафом Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения нет в резерве Бундесвера Германии, а поставки могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса.
- Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай в рамках своих усилий по содействию урегулированию украинского конфликта призывает к прекращению огня, а также призывает Запад отменить санкции и «прекратить подливать масло в огонь».
- Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев объяснил польским журналистам, что Россия не собирается нападать на Польшу. По его словам, в настоящее время не существует никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности страны.
- Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что референдумы о воссоединении с Россией в Донбассе, Херсоне, Запорожье могут пройти в течение года. По его словам, Россия готова их принять.
- Посол ДНР в Москве Ольга Макеева заявила, что вопрос о проведении референдума по вхождению Донбасса в состав России нужно обсуждать в мирное время, а для этого необходимо освободить территорию республики. Она добавила, что люди в ДНР «живут этой мыслью уже восемь лет».
- Макеева также сообщила, что ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону. По ее словам, решение об открытии дополнительного консульства примут тогда, когда проанализируют ситуацию во всех регионах России.
- Вместе с этим глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил надежду, что референдумы о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России могут пройти одновременно уже в июле.
- Глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что регион надеется на вхождение в состав России в статусе федерального округа вместе с другими освобожденными территориями Украины.
- Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган».
- Народная милиция ДНР сообщила, что подразделения Донецкой республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке, откуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой.
- Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отделения и филиалы партии откроются на освобожденных территориях Донбасса после того, как они войдут в состав России. По его словам, в настоящее время это самостоятельные государства.
- Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию об использовании украинскими националистами объектов медицинской инфраструктуры в военных целях. По данным ведомства, ВСУ размещали свои огневые точки в больницах Харькова, Часов Яре, Одессе и Краматорске.
- Представитель Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO) Михаэль Вютрих сообщил, что страна ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20 боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации.
- Член думского международного комитета Мария Бутина заявила, что больше всех выгоду от конфликта на Украине получает военно-промышленный комплекс США, который «пухнет от наживы». По ее словам, после «невероятной по масштабу» развернутой против России санкционной и информационной войны мир увидел, что Украина для Запада — просто проект «анти-Россия».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВСУ согнали около 300 мирных жителей в промзону Северодонецка. По его словам, боевики планируют использовать их в качестве живого щита.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил о существовании рисков вовлечения третьих стран в конфликт на Украине. Он отметил, что эти риски прекрасно понимают вменяемые западные политики.
- Кроме того, он добавил, что Россия достигла договоренностей с Турцией о помощи в разминировании украинских портов. По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, «чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины».
- Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко рассказал, что более 100 плененных в Мариуполе солдат и офицеров ВСУ перемещены в следственный изолятор (СИЗО), а решение по ним будет принимать суд.
- Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в ходе специальной операции на Украине нужно проводить полную демилитаризацию, денацификацию юго-восточных регионов Украины. Он отметил, что если этого не произойдет, то проблема нацизма будет передана следующим поколениям.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация выступает за скорейший обмен пленными с «Азовстали» между Россией и Украиной. В тоже время он отметил, что ООН напрямую не была вовлечена в эвакуацию военных, потому что это не ее компетенция.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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