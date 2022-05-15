Хронология военной спецоперации: самое важное за 15 мая

Ключевые события 81-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 81-й: сбиты еще 15 украинских беспилотников, обстрел поселка в Белгородской области

По данным Министерства обороны России на 15 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 3 098 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 934 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 525 орудий полевой артиллерии и минометов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 381 установка реактивных систем залпового огня, 306 зенитных ракетных комплексов, 165 самолетов и 125 вертолетов.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидированы 11 ротных опорных пунктов, четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и два пункта управления. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 32 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост у села Шпилевка Сумской области.

Кадр видео Минобороны России

За минувшую ночь сбиты 15 украинских беспилотников, перехвачена тактическая ракета «Точка-У» и 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Ракетными войсками и артиллерией поражены 123 точки скопления живой силы и военной техники ВСУ, 13 артиллерийских батарей на огневых позициях и шесть пунктов управления. В результате ударов уничтожено до 150 националистов, из строя выведены 26 единиц военной техники.

Министерство обороны России показало кадры доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов освобожденной территории Луганской Народной Республики. Как рассказали в ведомстве, в первую очередь пакетами с продуктами обеспечивали женщин с детьми, пожилых граждан и беженцев. Им выдали крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, консервированные мясо и рыбу.

Российский Красный Крест собрал уже более 900 тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Специалисты организации помогают беженцам в восстановлении семейных связей, консультируют их по правовым и миграционным вопросам и оказывают психосоциальную поддержку. По словам Голиковой, центр розыска и информации Российского Красного Креста принял более 3 тысяч заявок на розыск родственников на Украине и в Донбассе.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела со стороны Украины поселка Середа в Белгородской области. По данным ведомства, пострадал один мирный житель, он получил осколочное ранение. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.



Фото: realnoevremya.ru

По данным «РИА Новости», Следственный комитет России определил село Широкино как место преступления украинских боевиков по статье 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. С 2015-го по этот год населенный пункт, расположенный в 20 км от Мариуполя, находился под их контролем. По свидетельствам Народной милиции ДНР, с позиций боевиков в Широкино неоднократно наносились артиллерийские удары и велись снайперские обстрелы. Местные власти утверждают, что ВСУ повредили весь жилой фонд и инфраструктуру Широкино.



Фото: realnoevremya.ru

С 5 марта по утро 15 мая из Мариуполя в село Безыменное эвакуировали 32 324 мирных жителя. Из них за минувшие сутки — 543 человека, в том числе 50 детей, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после того, как его официальный представитель Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова направить корабль для эвакуации людей, в том числе националистов, с «Азовстали» в Мариуполе. «Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его данным, в подвалах «Азовстали» националисты удерживают мирных граждан, используя их как живой щит.

Фото: realnoevremya.ru

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