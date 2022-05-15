Следком России определил поселок Широкино как место преступления украинских боевиков

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России определил населенный пункт Широкино на юге Донецкой области как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Широкино расположено в 20 километрах от Мариуполя. С 2015 по 2022 год поселок находился под контролем украинских боевиков. По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, с позиций боевиков в районе Широкино неоднократно наносились артиллерийские удары и снайперские обстрелы населенных пунктов ДНР.

Следователи СК вместе с главой Широкино провели осмотр места преступления украинских боевиков. По словам местных властей, в результате действий ВСУ повреждено 100% жилых домов и объектов инфраструктуры поселка. Отмечается, что после осмотра места и фотофиксации сотрудники Следкома изъяли в качестве вещдоков артиллерийские гильзы.

Фото: кадр видео Минобороны России

Накануне Следком возбудил дело по факту ранения журналистов и мирных граждан в Докучаевске. По информации СК, 13 мая украинские военнослужащие ВСУ, находясь вблизи Докучаевска, произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры с применением РСЗО «Ураган». В результате этого один человек погиб, получили ранения четверо.



Дарья Акимова