Ганиев Махмут Масхутович
Общая информация
Директор филиала КФУ в г. Набережные Челны
Образование:
Окончил Казанский авиационный институт по специальности «инженер-механик» (1985 г.), аспирантуру Казанского авиационного института им. А.Н.Туполева (1989 г.).
Трудовая деятельность:
1985 — 1987 гг. — младший сотрудник.
1992 — 1996 гг. — старший преподаватель.
1996 — 2012 гг. — директор Елабужского филиала КГТУ им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).
С ноября 2012 г. — директор филиала Казанского (Приволжского) федерального университета.
Профессор, доктор технических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423812, РТ, г. Набережные челны, пр. Мира, 68/19
- Телефон: +7(8552) 39-71-40
- Email: chelny@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018