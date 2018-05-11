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Ганиев Махмут Масхутович

Образование и наука
Ганиев Махмут Масхутович

Общая информация

Директор филиала КФУ в г. Набережные Челны

Образование:

Окончил Казанский авиационный институт по специальности «инженер-механик» (1985 г.), аспирантуру Казанского авиационного института им. А.Н.Туполева (1989 г.).

Трудовая деятельность:

1985 — 1987 гг. — младший сотрудник.
1992 — 1996 гг. — старший преподаватель.
1996 — 2012 гг. — директор Елабужского филиала КГТУ им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).
С ноября 2012 г. — директор филиала Казанского (Приволжского) федерального университета.

Профессор, доктор технических наук.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423812, РТ, г. Набережные челны, пр. Мира, 68/19
  • Телефон: +7(8552) 39-71-40
  • Email: chelny@kpfu.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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