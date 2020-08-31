ГНБУ Академия наук РТ

Общая информация

Академия наук Татарстана была создана в 1991 г. Деятельность Академии наук РТ направлена на развитие гуманитарных, естественных и технических наук в республике.

Учредителем Академии наук Республики Татарстан является Кабинет Министров Республики Татарстан, который обеспечивает финансирование, а также организационное и материально-техническое обеспечение деятельности академии.

Первым президентом АН РТ и одним из его активных создателей был академик М.Х.Хасанов. В 2006 году его сменил академик А.М.Мазгаров, приложивший немало усилий для укрепления научного потенциала Республики Татарстан. В 2014 году Общим собранием членов АН РТ президентом Академии наук РТ был избран действительный член Отделения физики, энергетики, наук о Земле АН РТ М.Х.Салахов.

Сегодня в составе Академии — 48 действительных членов, 73 члена-корреспондента, 32 почетных и 16 иностранных членов.

В структуру АН РТ входят 6 научно-исследовательских институтов — Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Институт татарской энциклопедии и регионоведения, Институт археологии, Институт прикладной семиотики, Институт проблем экологии и недропользования, Институт перспективных исследований и Центр исламоведения.

Руководитель — Салахов Мякзюм Халимулович.

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