СМИ опубликовали видео крушения L-410 под Мензелинском
Падение самолета L-140 в Мензелинском районе Татарстана попало на видео. Его опубликовал telegram-канал SHOT.
В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. 14 погибших уже похоронили. Сегодня состоятся похороны еще двух погибших при крушении L-410 — в Санкт-Петербурге и Челябинске.
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